Через бойові дії в Україні вже зруйновано 23 тисячі кілометрів доріг, – Укравтодор

Про це заявив перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко.

"На 3 квітня у нас зруйновано 23 тис. км доріг по всій Україні й 273 штучних споруди. Це мости, шляхопроводи тощо. Загальна сума збитків, яку ми вже підрахували, – 874 млрд грн", – розповів він.

Зазначимо, що підрахунок збитків Укравтодор проводить щоденно. Агентство уже готується до відновлення інфраструктури, щоб якомога швидше приступити до виконання робіт після завершення війни.

"Найбільші руйнування зафіксовані на сході, півдні й частині півночі України: це дороги і мости, які безпосередньо перебували чи перебувають у зоні бойових дій. Водночас дорожню інфраструктуру руйнують і ракетні обстріли зі сторони Росії", – додав Івко.

3 квітня окупанти підірвали міст через Сейм, котрий слугував шляхом із Путивля до Сум.