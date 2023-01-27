Про це повідомляє Укренерго.

За даними компанії, споживання електроенергії залишається на тому ж рівні, що і днем раніше. Відповідно, в енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності.

"Атака росіян 26 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком об’єктам високовольтної мережі. Втім, енергосистема все ще відновлюється після попередній серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. В результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання", - повідомили в пресслужбі.

Всі обленерго отримали цілодобові ліміти споживання.

"Уже зараз Диспетчерський центр бачить перевищення лімітів у десяти областях, через що застосовуються аварійні відключення у Харківській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Київській, Черкаській, Житомирській, Волинській, Львівській, Рівненській областях", - розповіли в Укренерго.

"Упродовж доби можливі аварійні відключення і в інших областях", - додали там.

26 січня російські окупанти здійснили чергову масовану ракетну атаку по Україні. Було випущено 55 ракет, із яких 47 збила ППО.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb