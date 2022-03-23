Через масові хакерські атаки онлайн-сервіси Укрзалізниці тимчасово недоступні
Через масові хакерські атаки на провайдерів зв'язку онлайн-сервіси Укрзалізниці з продажу квитків тимчасово недоступні
Про це Укрзалізниця повідомила на своїй сторінці у Facebook.
"Через масову атаку на провайдерів зв'язку онлайн-сервіси з продажу квитків та телефонія Укрзалізниці наразі тимчасово недоступні", - йдеться у офіційному зверненні.
Також представники сервісу запевняють, що пасажирські дані у безпеці. Крім того, ситуація не вплине на рух поїздів.
Наразі, зв'язок із Укрзалізницею можливий лише у соцмережах.
- Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних поїздів на 24 березня
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