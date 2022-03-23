Через масові хакерські атаки онлайн-сервіси Укрзалізниці тимчасово недоступні

Про це Укрзалізниця повідомила на своїй сторінці у Facebook.



"Через масову атаку на провайдерів зв'язку онлайн-сервіси з продажу квитків та телефонія Укрзалізниці наразі тимчасово недоступні", - йдеться у офіційному зверненні.



Також представники сервісу запевняють, що пасажирські дані у безпеці. Крім того, ситуація не вплине на рух поїздів.

Наразі, зв'язок із Укрзалізницею можливий лише у соцмережах.

Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних поїздів на 24 березня