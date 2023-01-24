Через міжнародні санкції в РФ зупинилось виготовлення засобів для космічної розвідки

Про це повідомляє ГУР.

Зазначається, що після повномасштабного вторгнення РФ, акціонерне товариство "Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф.Решетнёва" потрапило під міжнародні санкції. За даними розвідки, на цьому стратегічному підприємстві росіяни розробляють так звані "великі очі" - засоби ведення космічної розвідки. ГУР повідомляє, що там виготовляють:

"Рєпєй" - проєкт перспективної високоорбітальної системи ведення радіоелектронної розвідки;

"Ґєракл-КВ" - проєкт комплексу глобальної космічної командно-ретрансляційної системи;

"Сфєра" - проєкт єдиної системи супутникового зв’язку 3 етапу.

Наразі виробництво зазначених об'єктів зупинене через нестачу компонентів електроніки як іноземного, так і російського виробництва. ГУР підкреслює, що йдеться про відсутність сотень тисяч елементів апаратури для космічних модулів.

Через нестачу цих елементів, планові строки завершення науково-дослідних робіт перенесені на декілька років.

Окрім членів ЄС, ще вісім країн Європи приєднались до рішення блоку про персональні санкції проти осіб у зв’язку з воєнною агресією РФ проти України, які були продовжені у вересні 2022 року.

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