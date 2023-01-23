Вісім країн приєдналися до санкцій ЄС через агресію РФ в Україні
Окрім членів ЄС, ще вісім країн Європи приєднались до рішення блоку про персональні санкції проти осіб у зв’язку з воєнною агресією РФ проти України, які були продовжені у вересні 2022 року
Про це в понеділок, 23 січня, оголосила Рада Євросоюзу.
"Країни-кандидати на членство Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Україна та Боснія і Герцеговина, а також країни Європейської асоціації вільної торгівлі й члени Європейської економічної зони Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія приєднуються до рішення Ради", – йдеться в повідомленні.
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Зокрема це рішення Європейський Союз узяв до уваги, зазначивши, що "вітає його".
- 18 січня Шмигаль закликав МАГАТЕ накласти санкції на Росатом і застеріг, що $200 млрд від закордонних замовлень компанія спрямує на війну.
- 20 січня Кулеба закликав Норвегію підтримати санкції проти ракетної програми РФ та приєднатися до міжнародної танкової коаліції.
- Як раніше писали Reuters, країни ЄC працюють над десятим пакетом санкцій проти Росії, який, як планується, набуде чинності в лютому – до річниці російського повномасштабного вторгнення в Україну.
- 22 січня у межах санкцій проти Росії за вторгнення в Україну Фінляндія заморозила €187 млн російських активів, це: "найрізноманітніше майно, що має цінність".
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