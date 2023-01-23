Вісім країн приєдналися до санкцій ЄС через агресію РФ в Україні

Про це в понеділок, 23 січня, оголосила Рада Євросоюзу.

"Країни-кандидати на членство Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Україна та Боснія і Герцеговина, а також країни Європейської асоціації вільної торгівлі й члени Європейської економічної зони Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія приєднуються до рішення Ради", – йдеться в повідомленні.

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Зокрема це рішення Європейський Союз узяв до уваги, зазначивши, що "вітає його".

18 січня Шмигаль закликав МАГАТЕ накласти санкції на Росатом і застеріг, що $200 млрд від закордонних замовлень компанія спрямує на війну.

20 січня Кулеба закликав Норвегію підтримати санкції проти ракетної програми РФ та приєднатися до міжнародної танкової коаліції.

Як раніше писали Reuters, країни ЄC працюють над десятим пакетом санкцій проти Росії, який, як планується, набуде чинності в лютому – до річниці російського повномасштабного вторгнення в Україну.

22 січня у межах санкцій проти Росії за вторгнення в Україну Фінляндія заморозила €187 млн російських активів, це: "найрізноманітніше майно, що має цінність".

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