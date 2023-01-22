Санкції проти РФ: Фінляндія заморозила €187 млн російських активів
У межах санкцій проти Росії за вторгнення в Україну Фінляндія заморозила €187 млн російських активів, це: "найрізноманітніше майно, що має цінність"
Про це поінформувало фінське видання Yle.
У межах санкцій проти РФ, які наклала Фінляндія на Росію через повномасштабне вторгнення, заморозили €187 млн російських активів.
"Це нерухомість, акції, машини, яхти, літаки. Найрізноманітніше майно, що має цінність", – зазначив начальник відділу санкцій МЗС Піа Сааріваара.
Стверджується, що у Фінляндії найвідомішим російським олігархом санкційного списку ЄС є Геннадій Тимченко: він - один із власників столичної арени Helsinki-halli.
- Як раніше писали Reuters, країни ЄC працюють над десятим пакетом санкцій проти Росії, який, як планується, набуде чинності в лютому – до річниці російського повномасштабного вторгнення в Україну.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.82
Купівля 39.82Продаж 40.49
-
EUR
Купівля 42.16Продаж 43.13
- Актуальне
- Важливе