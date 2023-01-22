Санкції проти РФ: Фінляндія заморозила €187 млн російських активів

Про це поінформувало фінське видання Yle.

У межах санкцій проти РФ, які наклала Фінляндія на Росію через повномасштабне вторгнення, заморозили €187 млн російських активів.

"Це нерухомість, акції, машини, яхти, літаки. Найрізноманітніше майно, що має цінність", – зазначив начальник відділу санкцій МЗС Піа Сааріваара.

Стверджується, що у Фінляндії найвідомішим російським олігархом санкційного списку ЄС є Геннадій Тимченко: він - один із власників столичної арени Helsinki-halli.

Як раніше писали Reuters, країни ЄC працюють над десятим пакетом санкцій проти Росії, який, як планується, набуде чинності в лютому – до річниці російського повномасштабного вторгнення в Україну.

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