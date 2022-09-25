Через мобілізацію військові РФ на фронті не отримують відпусток та зарплат, - Генштаб
Унаслідок оголошеної у РФ мобілізації короткострокові контракти окупантів перетворилися на безстрокові і час їхнього перебування в зоні бойових дій залежить від рішення командування
Про це повідомляє Генштаб України.
"У підрозділах окупантів на Запорізькому напрямку оголошено, що термін контракту не має значення, а час перебування в зоні бойових дій відтепер залежить від рішення командування. Крім того, часткова мобілізація називається причиною затримки відпусток і грошових виплат, що вже призводить до значного погіршення морально-психологічного стану в підрозділах ворога", – пояснюють у Генштабі.
- Росія планує мобілізувати на війну з Україною декілька тисяч осіб з Абхазії та Південної Осетії.
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