Через морози 8 січня зростає споживання енергії, встановлені ліміти споживання, - Укренерго
В Укренерго повідомили, що станом на 11:00 8 січня через морози зростає споживання електроенергії в порівнянні з більш теплим минулим тижнем
Про це компанія повідомила у телеграмі.
Зазначається, що для забезпечення балансу в мережі, до областей доведені ліміти споживання, які діють з 09:00 до 24:00. Перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень. Також Укренерго повідомляє, що вночі обмеження наразі не застосовуються.
"Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтеся енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність обмеження споживання", - рекомендує Укренерго.
- В Укренерго заявили, що завдяки святковому дню 7 січня споживання енергії в Україні зменшилося, однак ситуація може змінитися через холодну погоду.
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