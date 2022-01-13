Через напругу між РФ і США військові Швеції посилили патрулювання на острові в Балтійському морі

Про це повідомляє Reuters.



"Збройні сили Швеції заявили, що нарощують свою видиму діяльність на острові Готланд у Балтійському морі на тлі зростання напруженості між НАТО і Росією та нещодавнього розміщення російських десантних кораблів у Балтійському морі", - йдеться у повідомленні.

Генерал-лейтенант Майкл Клаессон повідомив виданню, що відтепер військові патрулюють гавань та аеропорт у місті Вісбю, яке є адміністративним центром Готланду. Клаессон зазначив, що російські десантні кораблі увійшли у Балтійське море на цьому тижні, і це погіршило умови безпеки та збільшило тривогу в регіоні.

"Останні події в сфері безпеки та напруженість на рівні політики безпеки не змінили цю картину, а навпаки, посилили її", - зазначив генерал-лейтенант.

Готланд є найбільшим і стратегічно важливим островом Швеції. Він розташований приблизно за 330 км від міста Калінінград, штаб-квартири Балтійського флоту Росії.

