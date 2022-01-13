Через напругу між РФ і США військові Швеції посилили патрулювання на острові в Балтійському морі
У четвер, 13 січня, Збройні сили Швеції повідомили про посилення патрулювання на острові Готланд у Балтійському морі
Про це повідомляє Reuters.
"Збройні сили Швеції заявили, що нарощують свою видиму діяльність на острові Готланд у Балтійському морі на тлі зростання напруженості між НАТО і Росією та нещодавнього розміщення російських десантних кораблів у Балтійському морі", - йдеться у повідомленні.
Генерал-лейтенант Майкл Клаессон повідомив виданню, що відтепер військові патрулюють гавань та аеропорт у місті Вісбю, яке є адміністративним центром Готланду. Клаессон зазначив, що російські десантні кораблі увійшли у Балтійське море на цьому тижні, і це погіршило умови безпеки та збільшило тривогу в регіоні.
"Останні події в сфері безпеки та напруженість на рівні політики безпеки не змінили цю картину, а навпаки, посилили її", - зазначив генерал-лейтенант.
Готланд є найбільшим і стратегічно важливим островом Швеції. Він розташований приблизно за 330 км від міста Калінінград, штаб-квартири Балтійського флоту Росії.
- 10 січня у Женеві відбулася зустріч США та РФ щодо "гарантій безпеки", де обговорювався рух України в НАТО і американська присутність у Європі. Росія назвала переговори "складними і конкретними".
- 12 січня відбулося засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі. За словами генсека Альянсу, між Росією та НАТО залишилися серйозні розбіжності щодо України, які буде складно подолати. Також він заявив, що є ризик нового конфлікту в Європі, й наголосив на важливості діалогу з РФ.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.7
Купівля 27.7Продаж 27.97
-
EUR
Купівля 31.56Продаж 32.01
- Актуальне
- Важливе