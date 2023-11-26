Через негоду 27 листопада школи Київщини працюватимуть онлайн

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Київської ОВА.

Таке рішення ухвалили на оперативному засіданні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За прогнозами синоптиків, погода погіршуватиметься. Через сильні снігопади рух на дорогах може бути ускладнений.

"Дбаємо про мешканців області заздалегідь. Щоб не спричинити колапсу на автошляхах та дати можливість відповідним службам у разі снігопаду оперативно розчищати дороги, - йдеться у повідомленні. - Звертаємося, до кожного жителя Київщини: якщо є можливість перечекати негоду вдома – залишайтеся і не наражайте себе на небезпеку!"