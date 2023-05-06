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Через нічні удари пошкоджено електромережі у 7 областях, - Міненерго

6 травня, 2023 субота
13:12
Новини Українська електроенергія пішла в Європу

Російські війська у ніч на суботу вкотре атакували мережеву інфраструктуру, через що залишилася без електроенергії частина споживачів у семи областях України

Про це інформує Міністерство енергетики України.

"Окупанти не припиняють знищувати енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, через нічний авіаудар по Сумщині зафіксовано пошкодження розподільчих мереж, без світла - понад 1,5 тисячі споживачів", - ідеться у повідомленні.

Через ворожий обстріл та пошкодження мережевої інфраструктури у Дніпропетровській області залишаються знеструмленими близько 4,5 тисячі абонентів.

У відомстві зазначили, що без світла - частина споживачів у Харківській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Чернігівській областях.

Роботи з відновлення електропостачання в цих регіонах тривають на тих ділянках, де дає змогу безпекова ситуація.

  • Станом на ранок 6 травня російські терористи ракетними ударами пошкодили промислові об'єкти, адмінбудівлі та приватні будинки у населених пунктах Донецької області, є загиблі та поранені. 
Війна з Росією
Енергія
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