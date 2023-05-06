Про це інформує Міністерство енергетики України.

"Окупанти не припиняють знищувати енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, через нічний авіаудар по Сумщині зафіксовано пошкодження розподільчих мереж, без світла - понад 1,5 тисячі споживачів", - ідеться у повідомленні.

Через ворожий обстріл та пошкодження мережевої інфраструктури у Дніпропетровській області залишаються знеструмленими близько 4,5 тисячі абонентів.

У відомстві зазначили, що без світла - частина споживачів у Харківській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Чернігівській областях.

Роботи з відновлення електропостачання в цих регіонах тривають на тих ділянках, де дає змогу безпекова ситуація.