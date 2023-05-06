Через нічні удари пошкоджено електромережі у 7 областях, - Міненерго
Російські війська у ніч на суботу вкотре атакували мережеву інфраструктуру, через що залишилася без електроенергії частина споживачів у семи областях України
Про це інформує Міністерство енергетики України.
"Окупанти не припиняють знищувати енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, через нічний авіаудар по Сумщині зафіксовано пошкодження розподільчих мереж, без світла - понад 1,5 тисячі споживачів", - ідеться у повідомленні.
Через ворожий обстріл та пошкодження мережевої інфраструктури у Дніпропетровській області залишаються знеструмленими близько 4,5 тисячі абонентів.
У відомстві зазначили, що без світла - частина споживачів у Харківській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Чернігівській областях.
Роботи з відновлення електропостачання в цих регіонах тривають на тих ділянках, де дає змогу безпекова ситуація.
- Станом на ранок 6 травня російські терористи ракетними ударами пошкодили промислові об'єкти, адмінбудівлі та приватні будинки у населених пунктах Донецької області, є загиблі та поранені.
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