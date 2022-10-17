Через обстріл росіян на ЗАЕС відключилась остання лінія зв'язку з електромережею
У понеділок, 17 жовтня, окупанти вчергове обстріляли підстанції критичної інфраструктури, внаслідок чого о 03:59 відключилася остання лінія зв’язку 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська
Про це повідомив Енергоатом у своєму телеграмі.
У повідомленні йдеться, що у перехідному процесі через короткочасне зниження напруги відключався резервний трансформатор власних потреб ЗАЕС і відбувся запуск дизель-генераторів. Енергоатом заявив, що росіяни змінили тактику і зараз намагаються шантажувати Україну та весь світ ракетними обстрілами дистанційних підстанцій, через які живиться АЕС.
Крім того, відключилася лінія зв‘язку 750 кВ Південноукраїнська АЕС – Дніпровська, але без впливу на навантаження ПАЕС.
Енергоатом вчергове наголошує на необхідності термінової демілітаризації ЗАЕС.
"Вкотре звертаємося до міжнародного співтовариства із закликом невідкладно вжити заходів для якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС, виведення з території станції та міста Енергодар усіх російських військових, та повернення Запорізької АЕС під повний контроль України заради безпеки всього світу", - зазначено у повідомленні.
- Очільник Енергоатому Петро Котін повідомив, що ЗАЕС заміновано, а співробітників станції катують.
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