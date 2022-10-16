ЗАЕС заміновано, а співробітників катують, - очільник "Енергоатому" Котін
Перебої з електроживленням на ЗАЕС можуть призвести до другої "Фукусіми", крім того, росіяни мінують територію навколо станції, а співробітники піддаються катуванню
Про це Котін повідомив в інтерв'ю суспільному мовнику Німеччини ZDF.
"Росіяни пошкодили адміністративну будівлю, навчальний центр та один із блоків АЕС, вони складають обладнання та вантажівки, що створює високу загрозу пожежі. Ніхто не знає, що зберігається у цих вантажівках, - наголосив він.
За словами Котіна, ситуація на станції складна, а небезпека атомної аварії на ЗАЕС є високою і ситуація лише погіршується. Відомо, що ЗАЕС залежить від електроживлення, а під час зупинки системи охолодження починається розплавлення паливних стрижнів реакторів.
"Якщо ми втратимо дизель-генератори в Запоріжжі в цій ситуації, у нас такий самий (як під час катастрофи на Фукусімі, - ред.) сценарій і ми вже тричі були в такому режимі з дизель-генераторами, тому ми розраховуємо тільки на надійність дизель-генератора і дизпалива, якого вистачить десять днів", - сказав Котін.
Разом з тим, окупанти затримали близько сотні працівників. За словами очільника Енергоатому, наразі невідомо, що з ними сталося. Він наголосив, що "людям заборонено залишати межі АЕС".
"У нас було багато випадків, коли вони захоплювали персонал. Одну людину вбили, ще одну застрелили та поранили", - додав очільник Енергоатому.
- 1 жовтня пресслужба МАГАТЕ повідомила, що персонал ЗАЕС змушують підписати новий трудовий договір з Росатомом, а Енергоатом закликає їх не робити цього і натомість виконувати його вказівки.
- Керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі після переговорів у Києві та Москві повідомив, що триває робота над безпечною зоною навколо Запорізької АЕС: "Ми просуваємось до створення зони ядерної безпеки та захисту на Запорізькій АЕС".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.01
Купівля 40.01Продаж 40.83
-
EUR
Купівля 38.35Продаж 39.47
- Актуальне
- Важливе