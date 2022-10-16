Про це Котін повідомив в інтерв'ю суспільному мовнику Німеччини ZDF.

"Росіяни пошкодили адміністративну будівлю, навчальний центр та один із блоків АЕС, вони складають обладнання та вантажівки, що створює високу загрозу пожежі. Ніхто не знає, що зберігається у цих вантажівках, - наголосив він.

За словами Котіна, ситуація на станції складна, а небезпека атомної аварії на ЗАЕС є високою і ситуація лише погіршується. Відомо, що ЗАЕС залежить від електроживлення, а під час зупинки системи охолодження починається розплавлення паливних стрижнів реакторів.

"Якщо ми втратимо дизель-генератори в Запоріжжі в цій ситуації, у нас такий самий (як під час катастрофи на Фукусімі, - ред.) сценарій і ми вже тричі були в такому режимі з дизель-генераторами, тому ми розраховуємо тільки на надійність дизель-генератора і дизпалива, якого вистачить десять днів", - сказав Котін.