Персонал ЗАЕС перебуває під "неприпустимим тиском", - очільник МАГАТЕ
Персонал змушують підписати новий трудовий договір з Росатомом, а Енергоатом закликає їх не робити цього і натомість виконувати його вказівки
Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.
У Агенстві зазначають, що Генеральний директор Гроссі останніми тижнями взяв участь у консультаціях на високому рівні з Україною та Росією, спрямованих на якнайшвидше узгодження та запровадження захисної зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС, підкреслюючи, що це терміново необхідно для запобігання ядерній аварії. Консультації тривають.
В ході переговорів він також порушив дедалі складніші умови роботи українського персоналу ЗАЕС. За його словами, вони стикаються з "неприпустимим тиском" через вимоги підписати новий трудовий договір з Росатомом, щоб зберегти свої робочі місця, тоді як український Енергоатом закликає їх не робити цього і натомість виконувати його вказівки.
"Я чітко дав зрозуміти, що персоналу має бути дозволено виконувати свої життєво важливі завдання без надмірного втручання чи тиску", — сказав генеральний директор.
- Нагадаємо, керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі після переговорів у Києві та Москві повідомив, що триває робота над безпечною зоною навколо Запорізької АЕС: "Ми просуваємось до створення зони ядерної безпеки та захисту на Запорізькій АЕС".
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