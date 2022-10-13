Просуваємось до створення зони ядерної безпеки на ЗАЕС, - очільники МАГАТЕ та МЗС України зустрілись у Києві
Керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що триває робота над безпечною зоною навколо Запорізької АЕС
Про це Рафаель Гроссі написав у твіттер, виклавши фото з київського бункера, де він працював з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебоєм.
"Ми просуваємось до створення зони ядерної безпеки та захисту на Запорізькій АЕС", – додав він.
- Нагадаємо, 12 жовтня очільник МАГАТЕ Гроссі після переговорів з Путіним знову прибув до Києва.
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