Про це Рафаель Гроссі написав у твіттер, виклавши фото з київського бункера, де він працював з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебоєм.

"Ми просуваємось до створення зони ядерної безпеки та захисту на Запорізькій АЕС", – додав він.

Нагадаємо, 12 жовтня очільник МАГАТЕ Гроссі після переговорів з Путіним знову прибув до Києва.

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