Голова МАГАТЕ Гроссі після переговорів з Путіним знову прибув до Києва
12 жовтня гендиректор МАГАТЕ Гроссі приїхав до Києва після переговорів з російським президентом Путіним у Санкт-Петербурзі
Про це написав у твіттері генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі
"За домовленістю з президентом України Володимиром Зеленським після зустрічей у Санкт-Петербурзі я повертаюся до Києва. Продовжуються роботи зі створення захисної зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС", - написав Гроссі.
Повідомляється, що гендиректор проведе у Києві зустріч з Володимиром Зеленським.
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