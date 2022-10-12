Голова МАГАТЕ Гроссі після переговорів з Путіним знову прибув до Києва

Про це написав у твіттері генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі

"За домовленістю з президентом України Володимиром Зеленським після зустрічей у Санкт-Петербурзі я повертаюся до Києва. Продовжуються роботи зі створення захисної зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС", - написав Гроссі.

Повідомляється, що гендиректор проведе у Києві зустріч з Володимиром Зеленським.

Російські окупанти вдень 30 вересня викрали гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова, його місцеперебування невідоме.

Росіяни змушують українських працівників на Запорізькій атомній електростанції підписувати контракти з "Росатомом", аби далі на ній працювати.

Гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова звільнили з російського полону.

Колишній керівник Держінспекції ядерного регулювання заявив, що на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС рашисти замінували перший та другий атомні енергоблоки.

4 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав указ про визнання нікчемними актів РФ, які порушують суверенітет та територіальну цілісність нашої країни.

5 жовтня президент країни-агресора Володимир Путін видав указ про передачу Запорізької АЕС під контроль Росії.

6 жовтня глава МАГАТЕ зустрівся із президентом Зеленським та наголосив, що агентство вважає тимчасово окуповану армією РФ Запорізьку атомну електростанцію - українською

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