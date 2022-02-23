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Через обстріл у Станиці Луганській горить житловий будинок

23 лютого, 2022 середа
20:34
війна з Росією Пожежа

У середу, 23 лютого, через обстріл російськими окупаційними військами у Станиці Луганській на Луганщині загорівся житловий будинок, жертв серед мирного населення немає

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"О 17:48 надійшло повідомлення про загорання житлового будинку внаслідок обстрілу у Станиці Луганській по вул. Ватутіна, 98. На місце пожежі було направлено 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу ДСНС", - йдеться у повідомленні.

На місці рятувальники встановили, що горить будинок площею 80 м кв. Ліквідація пожежі триває.
 

   
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пожежа
обстріл
російська агресія
окупанти
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рятувальники
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