Через обстріл у Станиці Луганській горить житловий будинок

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.



"О 17:48 надійшло повідомлення про загорання житлового будинку внаслідок обстрілу у Станиці Луганській по вул. Ватутіна, 98. На місце пожежі було направлено 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу ДСНС", - йдеться у повідомленні.



На місці рятувальники встановили, що горить будинок площею 80 м кв. Ліквідація пожежі триває.



Як повідомлялося раніше, росіяни обстріляли дитсадок в Зеленопіллі на Донеччині, в Миколаївці від розриву снаряду поранено мирну жительку.

23 лютого, станом на 17:00 в зоні ООС загинув український військовий, ще один дістав бойове травмування, росіяни здійснили 59 обстрілів.