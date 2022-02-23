Через обстріл у Станиці Луганській горить житловий будинок
У середу, 23 лютого, через обстріл російськими окупаційними військами у Станиці Луганській на Луганщині загорівся житловий будинок, жертв серед мирного населення немає
Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
"О 17:48 надійшло повідомлення про загорання житлового будинку внаслідок обстрілу у Станиці Луганській по вул. Ватутіна, 98. На місце пожежі було направлено 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу ДСНС", - йдеться у повідомленні.
На місці рятувальники встановили, що горить будинок площею 80 м кв. Ліквідація пожежі триває.
- Як повідомлялося раніше, росіяни обстріляли дитсадок в Зеленопіллі на Донеччині, в Миколаївці від розриву снаряду поранено мирну жительку.
- 23 лютого, станом на 17:00 в зоні ООС загинув український військовий, ще один дістав бойове травмування, росіяни здійснили 59 обстрілів.
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