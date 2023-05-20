Через обстріли у 6 областях є проблеми зі світлом, а в Києві аварійні відключення, - Міненерго
Станом на ранок 20 травня внаслідок обстрілів без світла залишаються жителі 6 областей. Також через технологічні порушення зафіксовано відключення 5 тисяч споживачів у Києві та області
Про це повідомило Міністерство енергетики.
Зазначається, що у Донецькій області через обстріли було знеструмлено п'ять населених пунктів, внаслідок чого 5,3 тисячі споживачів залишилися без електроенергії.
Крім того, внаслідок попередніх обстрілів була знеструмлена частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.
Через технологічні порушення також зафіксовано відключення п'яти тисяч споживачів у Києві та на Київщині. Наразі переважну більшість із них заживлено, тривають ремонтні роботи.
"На Миколаївщині через несприятливі погодні умови знеструмлено 6 населених пунктів, більше тисячі споживачів без світла. Тривають відновлювальні роботи", - йдеться у повідомлені.
У Міненерго додають, що загалом за добу енергетики повернули світло для 10,6 тисячі споживачів, зокрема й у прифронтових областях.
Відомо, що експорт електроенергії не планується. Імпорт із Молдови та Словаччини становить понад 200 МВт.
"Триває ремонтна кампанія об’єктів генерації та мережевої інфраструктури у межах підготовки до нового опалювального сезону. Водночас обмеження для побутових споживачів не застосовуються. Енергетична система працює стабільно", - додали у пресслужбі.
- Нагадаємо, що в Україні зменшились обсяги виробництва електроенергії через сукупність певних факторів. Наразі електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, але для збереження балансу в вечірні години необхідно заощаджувати.
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