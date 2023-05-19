Про це повідомляє Укренерго.

У компанії повідомили, що чергова нічна атака росіян ракетами та дронами не призвела до пошкоджень магістральних мереж. Однак, сьогодні вдень обстрілами були пошкоджені магістральні лінії, які забезпечували видачу потужності однієї з електростанцій на сході.

"Внаслідок обстрілів ворога також пошкоджень зазнають і розподільчі мережі у прифронтових та прикордонних областях. Триває їх відновлення. Водночас триває ремонтна кампанія на низці атомних та теплових електростанцій", - зазначили у відомстві.

Зазначено, що через сукупність цих факторів зменшився обсяг виробництва електроенергії. Наразі її достатньо для покриття потреб споживачів, але для збереження балансу в вечірні години необхідно ощадливе споживання електроенергії.

"Просимо перенести використання електроенергії з вечірніх годин (19:00 до 22:00) на ранок, день, або ніч. Вимкнувши декілька електроприладів або використовуючи їх не в період вечірнього піку, ви допоможете зменшити навантаження на енергосистему та полегшити її балансування", - ідеться у повідомленні.

У нічні та денні години при зниженому споживанні триває експорт електроенергії у Молдову та Польщу. Імпорт в Україну сьогодні відсутній.