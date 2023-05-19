В Україні зменшилось виробництво електроенергії: в Укренерго закликали заощаджувати
В Україні зменшились обсяги виробництва електроенергії через сукупність певних факторів. Наразі електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, але для збереження балансу в вечірні години необхідно заощаджувати
Про це повідомляє Укренерго.
У компанії повідомили, що чергова нічна атака росіян ракетами та дронами не призвела до пошкоджень магістральних мереж. Однак, сьогодні вдень обстрілами були пошкоджені магістральні лінії, які забезпечували видачу потужності однієї з електростанцій на сході.
"Внаслідок обстрілів ворога також пошкоджень зазнають і розподільчі мережі у прифронтових та прикордонних областях. Триває їх відновлення. Водночас триває ремонтна кампанія на низці атомних та теплових електростанцій", - зазначили у відомстві.
Зазначено, що через сукупність цих факторів зменшився обсяг виробництва електроенергії. Наразі її достатньо для покриття потреб споживачів, але для збереження балансу в вечірні години необхідно ощадливе споживання електроенергії.
"Просимо перенести використання електроенергії з вечірніх годин (19:00 до 22:00) на ранок, день, або ніч. Вимкнувши декілька електроприладів або використовуючи їх не в період вечірнього піку, ви допоможете зменшити навантаження на енергосистему та полегшити її балансування", - ідеться у повідомленні.
У нічні та денні години при зниженому споживанні триває експорт електроенергії у Молдову та Польщу. Імпорт в Україну сьогодні відсутній.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що завдяки експорту електроенергії Україна накопичить ресурси на підготовку до нового опалювального сезону.
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