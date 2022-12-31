Через обстріли ЗАЕС відключили від резервної лінії живлення, - МАГАТЕ

Про це 30 грудня повідомляє пресслужба Міжнародного агентства з атомної енергії з посиланням на заяву гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі.

"Резервна лінія електропередач напругою 330 кВ на ЗАЕС була відключена вчора пізно ввечері через пошкодження, спричинені обстрілами", - йдеться у повідомленні.

Група експертів МАГАТЕ, яка перебуває на ЗАЕС, повідомила, що у четвер о 21:35 було втрачено зв'язок з резервною лінією "Феросплавна 1" внаслідок пошкодження на іншому березі Дніпра. Масштаби пошкодження ще не визначені, але роботи з відновлення лінії вже ведуться.

Крім того, експерти МАГАТЕ повідомили, що чули звуки гучних вибухів, які лунали з відстані кількох сотень метрів від об'єкта, в районі водного каналу, що з'єднує розташовану поруч Запорізьку ТЕС з річкою Дніпро.

ЗАЕС продовжує отримувати електроенергію для охолодження реакторів від єдиної чинної зовнішньої лінії електропередач 750 кВ, що залишилася на станції, з чотирьох, які існували до початку повномасштабної війни в Україні. Також агенція повідомляє про початок роботи ще чотирьох пересувних котлів для опалення станції та Енергодару.

Нагадаємо, окупанти погрожують звільнити працівників ЗАЕС, які до 1 січня не підпишуть договір з Росатомом.

23 грудня очільник МАГАТЕ провів у Москві черговий раунд перемовин щодо демілітаризації ЗАЕС.

26 грудня голова Офісу президента наголосив, що в Україні одним із головних завдань є запровадження санкцій проти Росатому.

27 грудня міністр енергетики України заявив, що Росія на Запорізькій АЕС планує замінити військових на Росгвардію, видавши цю ротацію за "демілітаризацію".

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