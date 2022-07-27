Через острах санкцій США Філіппіни розірвали з Росією угоду про купівлю 16 російських гелікоптерів

Про це повідомляє AP

Росія не зможе продати Філіппінам, як планувала, 16 російських багатоцільових військово-транспортних вертольотів Мі-17, оскільки уряд Філіппін скасував угоду про їхню закупівлю. За словами філіппінських чиновників, вони скасували угоду через острах запровадження проти країни американських санкцій.

Зокрема, колишній міністр оборони Делфін Лоренцана заявив 26 липня, що він, ще перебуваючи на посаді, розірвав угоду вартістю 227 млн доларів минулого місяця, і тодішній президент країни Родріго Дутерте його в цьому підтримав, перед тим як залишив посаду глави держави 30 червня.

"Ми можемо зіткнутися з санкціями", – сказав Лоренцана, описуючи способи, якими Вашингтон може висловити своє невдоволення, якщо Філіппіни продовжать угоду, через загострення "конфлікту" США з Росією.

Видання зазначає, що згідно з підписаним у листопаді контрактом про купівлю Мі-17 першу партію багатоцільових гелікоптерів планував поставити російський Совтехноекспорт приблизно за два роки. Замовлення російських гелікоптерів минулого року анонсував міністр оборони Філіппін. Щоправда, тоді не уточнювали, про яку саме угоду йдеться.

Відповідаючи на запитання журналістів у березні, чи вплине вторгнення Росії в Україну на цю покупку, Лоренцана тоді сказав , що на той момент не бачив жодної ймовірності того, що угоду буде скасовано і що це вирішить тільки час. Тоді також він повідомив, що перший платіж Філіппіни провели ще в січні. І незрозуміло, що станеться з цим платежем після рішення Філіппін відмовитися від угоди.

Вертольоти російського виробництва могли використовуватися у Південно-Східної Азії для пошуково-рятувальних операцій та медичної евакуації, оскільки ця територія часто потерпає від тайфунів та інших стихійних лих.

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