У Миколаєві відмінили виступ репера "Серьоги"
Після негативного розголосу в соцмережах у Миколаєві відмінили виступ на Дні міста білоруського співака Сергія Пархоменка ("Серьоги")
Про це повідомив начальник управління культури Миколаївської міської ради Юрій Любаров у Facebook.
"У зв’язку зі змінами в гастрольному графіку виступ виконавця "Серьоги" в місті Миколаєві 11 вересня скасовується", - написав Любаров.
Виступ репера викликав обурення серед патріотично налаштованих миколаївців у соцмережах.
Миколаївський активіст, учасник війни на сході Ілля Зелінський, написав: "Це не жарт? Репер Серьога, що публічно підтримує Лукашенка, співає дифірамби білоруському тирану, який погрожує Україні… приїде вітати з Днем народження Українське місто?".
- Зазначимо, що репер Сергій Пархоменко, більш відомий як Серьога, висловив підтримку Олександру Лукашенку.
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