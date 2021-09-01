У Миколаєві відмінили виступ репера "Серьоги"

Про це повідомив начальник управління культури Миколаївської міської ради Юрій Любаров у Facebook.



"У зв’язку зі змінами в гастрольному графіку виступ виконавця "Серьоги" в місті Миколаєві 11 вересня скасовується", - написав Любаров.

Виступ репера викликав обурення серед патріотично налаштованих миколаївців у соцмережах.

Миколаївський активіст, учасник війни на сході Ілля Зелінський, написав: "Це не жарт? Репер Серьога, що публічно підтримує Лукашенка, співає дифірамби білоруському тирану, який погрожує Україні… приїде вітати з Днем народження Українське місто?".

Зазначимо, що репер Сергій Пархоменко, більш відомий як Серьога, висловив підтримку Олександру Лукашенку.