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Через події в Ізраїлі Бразилія скликає екстрене засідання Радбезу ООН

7 жовтня, 2023 субота
18:36
Світ Радбез ООН

Уряд Бразилії скликає екстрене засідання Ради безпеки ООН. Бразилія вимагає мирних переговорів у межах міжнародно визнаних кордонів

Про це повідомляє уряд Бразилії.

Уряд Бразилії засуджує серію бомбардувань і наземних атак, здійснених сьогодні в Ізраїлі з сектора Газа. Вона висловлює співчуття сім'ям загиблих і свою солідарність з народом Ізраїлю. Вкотре наголошуючи на тому, що немає жодного виправдання насильству, особливо проти цивільного населення, уряд Бразилії закликає всі сторони проявляти максимальну стриманість, щоб не допустити ескалації ситуації.

Як голова Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, Бразилія скличе екстрене засідання цього органу. 

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Уряд Бразилії підтверджує свою прихильність рішенню про дві держави, де Палестина та Ізраїль живуть разом у мирі та безпеці в межах взаємно узгоджених і міжнародно визнаних кордонів. Він також підтверджує, що просте управління конфліктом не є життєздатною альтернативою для вирішення ізраїльсько-палестинського питання, і що відновлення мирних переговорів є нагальною потребою.

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  • Більше інформації про напад ХАМАСу на Ізраїль. Нетаньягу оголосив про війну. Текстова трансляція
  • Сергій Ауслендер, ізраїльський журналіст, зазначив, що поки не зрозумілі масштаби катастрофи внаслідок нападу ХАМАСу на Ізраїль.

  • Пентагон назвав дії Палестини в Ізраїлі насильством і тероризмом, а також заявив, що надасть Ізраїлю все необхідне для забезпечення самооборони

ООН
Ізраїль
Палестина
Бразилія
Рада безпеки ООН
Військові новини
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