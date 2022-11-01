Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації у Telegram.

"Заклади загальної середньої освіти Київської області 1 та 2 листопада працюватимуть дистанційно.

Таке рішення було прийнято на засіданні Оперативного штабу ради оборони Київської області через загрози ворожих обстрілів по території регіону", - йдеться у повідомленні.



В ОВА уточнили, що дитячі садочки до 2 листопада працюватимуть у режимі чергових груп.

У Києві та низці областей України вранці 31 жовтня пролунали вибухи, російські війська атакували об’єкти критичної інфраструктури.

Через масовані обстріли критичної інфраструктури по всій Україні розпочалися екстерні відключення електроенергії.

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