Через понеділкові ракетні атаки школи Київщини перевели на "дистанційку"
Школи Київської області в найближчі два дні працюватимуть дистанційно
Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації у Telegram.
"Заклади загальної середньої освіти Київської області 1 та 2 листопада працюватимуть дистанційно.
Таке рішення було прийнято на засіданні Оперативного штабу ради оборони Київської області через загрози ворожих обстрілів по території регіону", - йдеться у повідомленні.
В ОВА уточнили, що дитячі садочки до 2 листопада працюватимуть у режимі чергових груп.
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- Через масовані обстріли критичної інфраструктури по всій Україні розпочалися екстерні відключення електроенергії.
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