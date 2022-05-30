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Головна війна з Росією Через пошкодження ліній електропередач на Запоріжжі без електрики залишаються 73 населені пункти

Через пошкодження ліній електропередач на Запоріжжі без електрики залишаються 73 населені пункти

30 травня, 2022 понедiлок
10:38
війна з Росією електроенергія

30 травня, через пошкодження ліній електропостачання, опор та обладнання без електропостачання залишилися 21 518 споживачів у 73 населених пунктах Запорізької області

Про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

"Внаслідок нічних обстрілів був пошкоджений трансформатор в одній з комплектних трансформаторних підстанцій Пологівського районного відділення, знеструмлений 1 споживач - юридична особа.

По Гуляйпільському районному відділенню ситуація без змін, через активні бойові дії та відсутність доступу до місць пошкодження електромереж проводити аварійно-відновлювальні роботи неможливо", – зазначено в дописі. 

Окрім того, впродовж минулої доби ПАТ "Запоріжжяобленерго" відновило енергопостачання близько 4 тисяч родин Запорізької області. 

94 населених пунктів області без газопостачання. Залишаються відключеними від газопостачання 48 населених пунктів Бердянського та Мелітопольського районів через пошкодження магістрального газопроводу на території Донецької області.

"Минулої доби через значні пошкодження розподільних газопроводів середнього тиску, отриманих внаслідок обстрілу, відключено газорозподільний пункт. Без газопостачання залишилися 4 800 споживачів у м. Гуляйполе та с. Зелене Пологівського району. Крім того, у с. Юльївка Запорізького району внаслідок обстрілу було пошкоджено ввідний газопровід низького тиску", – повідомили в Запорізькій ОВА.

Через ведення активних бойових дій та недопуск до місць пошкоджень у інших населених пунктах проводити аварійно-відновлювальні роботи немає можливості.

Про нові пошкодження об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства інформація не надходила.

Через проблеми із забезпеченням електроенергією артезіанських свердловин без водопостачання частина м. Пологи Пологівського району.

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