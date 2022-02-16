Через постанову Держдуми: Україна має момент, щоб зайняти більш проактивну позицію у Нормандському форматі з гуманітарних питань, - нардеп Безгін
Народний депутат від "Слуги Народу" Віталій Безгін вважає, що звернення Держдуми РФ до президента Володимира Путіна щодо визнання терористичних організацій "Л/ДНР" окремими державами є моментом, щоб зробити акцент на гуманітарних питаннях у Нормандському форматі
Про це він сказав у ефірі програми "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.
"З приводу Нормандського формату, я думаю, щоб нам більш проактивну позицію зайняти - дуже влучний момент. Якщо взяти попередню зустріч радників і брати до уваги позицію пана Козака, Андрій Єрмак категорично відмовився говорити про прямі перемовини з терористами, на що його ламали 9 годин", - зазначив Безгін.
На його думку, це свідчить про жорстку проукраїнську позицію.
"Чому я кажу, що зараз потрібно скористатися моментом. Вони не досягли цього, а зараз Держдума РФ здійснила той крок, що здійснила. Прекрасний момент, щоб перехопити ініціативу і схиляти на свій бік французів та намагатися протиснути свій інтерес. В "Норманді" є певні і гуманітарні питання, зокрема обмін полоненими, який давно не відбувається, бо Росія його блокує. Зараз з більш сильною позицією інтесивно туди заходити", - підсумував він.
- 15 лютого Держдума РФ прийняла постанову про звернення до Путіна щодо визнання "ДНР" та "ЛНР".
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