Через російські обстріли жителі Чернігова та 234 населених пунктів області залишилися без електрики
Російські окупанти продовжують активно обстрілювати Чернігівську область із різних видів зброї
Як повідомляє Чернігівобленерго, одна із основних задач ворогів – позбавити мешканців області комунальних благ і спричинити гуманітарну катастрофу, передає Еспресо.TV.
"Саме тому масові удари завдаються по інфраструктурі міст та громад - по ТЕЦ, теплопунктам, водонасосним станціям, лініям електропередач. Так сьогодні зранку без електропостачання залишалися 101362 абоненти АТ «Чернігівобленерго». Через значні пошкодження знеструмлено: 15 ПЛ-110 кВ; 17 ПЛ-35 кВ; 9 ПС-110 кВ; 23 ПС-35 кВ; 163 ПЛ-10 кВ", - пишуть у відомстві.
Найбільше від цього постраждали 234 населених пункти області. Без світла зараз:
128 населених пунктів на території Чернігівського району (95,8% споживачів – 31083 абоненти);
51 – на Ріпкинщині (27,5% – 4967 абонентів);
22 – на Городнянщині (22,5% – 3418 абонентів);
15 – на Бобровиччині (21,4% – 4989 абонентів);
7 – на Куликівщині (18,5% – 2067 абонентів);
4 – на Бахмаччині (2% – 441 абонент);
по 3 – на Ніжинщині (1,7% – 784 абоненти) та Ічнянщині (5,3% – 917 абонентів);
1 – на Козелеччині (0,8% – 248 абонентів).
Також без світла 52448 абонентів Чернігова (42%).
- Нагадаємо, у Чернігові ЗСУ знищили російську батарею РСЗВ, яка обстрілювала житлові квартали, - Генштаб ЗСУ
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