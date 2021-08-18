Через розкрадання на реконструкції школи: у Києві комунальникам оголосили підозри

Про повідомляє Київська міська прокуратура.

"За результатами проведених слідчих дій 18 серпня Солом’янською окружною прокуратурою повідомлено про підозру керівнику комунального підприємства "Солом’янка-Сервіс", директору підрядної організації та інженеру технагляду за фактом розтрати та привласнення коштів місцевого бюджету, виділених на проведення реконструкції середньої загальноосвітньої школи у Солом’янському районі міста Києва (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що комунальне підприємство уклало з підрядною організацією договори на проведення робіт з реконструкції середньої загальноосвітньої школи на проспекті Відрадному у Солом’янському районі міста Києва.

Так, відповідно до договорів вартість робіт становила більше 230 млн грн, які комунальним підприємством перераховані підрядній організації.

"Надалі директором комунального підприємства разом із уповноваженою особою на здійснення технічного нагляду прийнято та засвідчено акти приймання виконання будівельних робіт, до яких були внесені недостовірні відомості щодо фактичних обсягів та вартостей виконаних будівельних робіт на суму майже 5 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 серпня правоохоронці провели обшук у департаменті освіти і науки Київської міської державної адміністрації. Встановлено, що підприємства, які виступали субпідрядниками, мають явні ознаки фіктивності - не звітували до податкового органу, не мали виробничих та трудових потужностей, а документообіг між підприємствами здійснювався тільки з метою приховання фактів розкрадання коштів місцевого бюджету.

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