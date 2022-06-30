Через санкції росіянам нічим шантажувати світ. У Повітряних Силах пояснили, чому окупанти використовують радянські ракети
Росія використовує радянські ракети у війні проти України, оскільки через санкції не може поповнювати запас нового озброєння
Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі всеукраїнського телемарафону.
"Вони розуміють, що через санкції вони не зможуть поповнити запас і їм не буде чим шантажувати світ. Тому вони застосовують застаріле радянське озброєння. Це Х-59, Х-22 та інше. Тому і перекинули північніше бомбардувальники, щоб дістати ракетою, яка летить 600 км", - сказав Ігнат.
Водночас він зазначив, що Х-22 є одною з найпотужніших російських ракет, яка заряджена 900 кг вибухівки.
Речник Повітряних сил зауважив, що дані про те, що у Росії закінчуються ракети або вони їх заощаджують можуть стосуватися Х-101, Х-30 чи Х-32, адже їх багато вже використали по Україні. Також може йтися ракети "Калібр" - вони високотехнологічні та дорого коштують.
- 27 червня російські військові завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області.
- Вранці 26 червня в Києві у в Шевченківському районі пролунали вибухи, постраждали щонайменше чотири людини.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.39
Купівля 34.39Продаж 35.15
-
EUR
Купівля 35.75Продаж 36.94
- Актуальне
- Важливе