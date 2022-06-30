Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Вони розуміють, що через санкції вони не зможуть поповнити запас і їм не буде чим шантажувати світ. Тому вони застосовують застаріле радянське озброєння. Це Х-59, Х-22 та інше. Тому і перекинули північніше бомбардувальники, щоб дістати ракетою, яка летить 600 км", - сказав Ігнат.

Водночас він зазначив, що Х-22 є одною з найпотужніших російських ракет, яка заряджена 900 кг вибухівки.

Речник Повітряних сил зауважив, що дані про те, що у Росії закінчуються ракети або вони їх заощаджують можуть стосуватися Х-101, Х-30 чи Х-32, адже їх багато вже використали по Україні. Також може йтися ракети "Калібр" - вони високотехнологічні та дорого коштують.

27 червня російські військові завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області.

Вранці 26 червня в Києві у в Шевченківському районі пролунали вибухи, постраждали щонайменше чотири людини.

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