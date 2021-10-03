Через спектакль із засудженням вторгнення до Чечні й Афганістану у Москві визвали на допит Ахеджакову

Про це розповідає Еспресо.TV.



"Приходив слідчий. Мене викликали на допит. Ті, хто створюють цькування, вистави не бачили. Я подивилася в інтернеті на людину, яка очолює організацію, що висуває вимоги. Якби він навіть прийшов на спектакль, він би знайшов в ньому те, чого шукав", - розповіла вона в інтерв'ю газеті "Московський комсомолець".



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За даними акторки, в очільника Слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна на неї "кримінальна справа лежить", а "Офіцери Росії" обіцяють облити фекаліями глядачів.



Довідка



П'єсу "Перший хліб" за п'єсою уральського драматурга Ріната Ташимова в московському театрі "Сучасник" поставив польский режисер Беніамін Коц.



Це драма про реалії життя в Росії.



Ахеджакова грає головню роль - літню жінку Нурію, чий онук йде на війну в Чечні й не вертається.



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Найбільше обурення "Офіцерів Росії" викликав антивоєнний монолог "Нурії" на могилі її чоловіка, що воював у складі Радянської армії в Афганістані. при цьому "Нурія" настільки розлючена, що використовує нецензурну лексику.



При цьому автор п'єси підкреслює той факт, що "Нурія" та її сім'я не є етнічними росіянами, але змушені воювати за Росію з такими ж, як і вони, поневоленими нею народами.





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