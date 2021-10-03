"Із задоволенням розправляються". Телебачення Лукашенко залякує СМЕРШем й терором в стилі Бела Куна та Розалії Землячки
До різних категорій громадян Білорусі, до яких звертаються телевізійні пропагандисти самопроголошеного правителя цієї країни Олександра Лукашенка, додали тих, хто ще не визначився кого підтримувати - проросійський диктаторський режим чи прозахідну опозицію
Про це свідяать нові темтичні наголоси в програмі скандального телеведучого Григорія Азарьонка на мінському каналі СТВ, передає Еспресо.TV.
"Невже є ще настільки наївні люди, які в простодушному безпам'ятстві розраховують пересидіти? Подивитися чим діло справа закінчиться? У вікно визирати і не знати, який прапорець потрібно показати?", - сказав Азарьонок.
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Нерішучість, прподовжив він, призводить до того, що такі особи стають "зрадниками".
"Наш народ не пробачить більше зради. Оголошено війну. І нехай кожного, хто тихою сапою проштовхує БЧБ-ідеї, хто щось фотографує і комусь відправляє, хто саботує розпорядження, хто влаштовує диверсії, нехай кожного з них палять вогнем п'ять літер - СМЕРШ (радянська каральна служба за Другої світової війни - ред.). За законами воєнного часу. Не можна бути чесним наполовину", - зазначив пропагандист.
Не цураючись натуралізму й відвертого залякування глядачів, Азарьонов продовжив:
"Після поразки в Криму залишилися офіцерам Білій армії запропонували працювати на нову владу. Зрізали погони. Акуратно всіх переписали. Повантажили на баржу для транспортування. Баржа відпливла від берега. І Розалія Землячка разом з Бела Куном наказали пустити її на дно. Зрадників зневажають все. З ними дуже швидко розправляються. Із задоволенням розправляються".
- Нагадаємо, у вівторок, 28 вересня 2021 року, КДБісти прийшли арештовувати програміста Андрія Зельцера за адресою його проживання в Мінську. Чоловік підозрювався в сприянні діяльності опозиції, "тероризмі" й розповсюдженні "екстремістських матеріалів" (так в сучасній Білорусі називаються достовірні повідомлення та новини про життя в країні).
- Зельцер першим відкрив вогонь на ураження й застрелив одного з силовиків із зареєстрованої мисливської рушниці.
- Вогнем у відповідь його було вбито.
- Дружина Зельцера затримана.
- Журналіста Геннадія Можейка, який написав статтю про цей випадок, а також близька 100 осіб, що лишили в мережі схвальні відгуки на підтримку Андрія Зельцера, теж узято під варту.
- Після цього білоруські кібер-партизани виклали в загальний доступ секретні домашні адреси 244 бійців антитерористичного загону "Альфа" КДБ Білорусі, оскільки до Зельцера приходили саме "альфівці".
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