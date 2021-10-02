Білоруські кіберпартизани розсекретили 244 "альфівця" Лукашенка

Про це інформує Еспресо.TV.



"З огляду на нещодавні події хочеться згадати горезвісну групу "А", "Альфу". Тільки лукашистські альфівці штурмують не палац Аміна, а квартири білорусів. Ми вважаємо, що оскільки вони не виконують своїх прямих обов'язків із забезпечення безпеки громадян, а натомість самі є основним джерелом небезпеки, то країні пора дізнатися своїх "героїв". Диктатор ані анонімність, ані захист в процесі збереження своєї влади карателям не забезпечить", - заявляють партизани.



"Силовики з Альфи (244 персонажа) тепер можуть грати в "Знайди себе" на blackmap.org", - наголошують кіберпартизани.





Один з прикладів

Нагадаємо, у вівторок, 28 вересня 2021 року, КДБісти прийшли арештовувати мінського програміста Андрія Зельцера за адресою його проживання в Мінську. Чоловік підозрювався в сприянні діяльності опозиції й розповсюдженні "екстремістських матеріалів". Так в сучасній Білорусі називаються достовірні повідомлення та новини про життя в країні.

Зельцер першим відкрив вогонь на ураження й застрелив одного з силовиків.

Вогнем у відповідь його було вбито.

Дружина Зельцера затримана.





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