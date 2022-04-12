Через Суркова проходили не лише інформаційні спецоперації - Чекалкін

Про завдання Суркова і куди пішли кошти на їх виконання, розповів Дмитро Чекалкін, дипломат, перекладач, журналіст в етері Еспресо TV



Дипломат зазначив: "Насправді, через Суркова проходили не лише інформаційні спецоперації, а і фінансові. Він оперував мільярдами доларів. Я нагадаю, що тільки засекречена частина федерального бюджету складає 15%, а це навіть сьогодні з падінням курсу російського рубля складає 300 млрд доларів. Як ці кошти використовувалися? Тобто там написано, що це програми по стабілізації конституційного російського строю".



Дмитро Чакалкін пояснив: "Але насправді, відповідно до концепції того самого Суркова, стабілізація конституційного строю можлива виключно за рахунок "розпаковки хаосу по периметру". Я знаю, багатьох колишніх там своїх колег, які збудували цілі палаци на узбережжі Середземного моря чи десь у Чорногорії, чи під Малагою в Іспанії, чи в Арабських Еміратах, чи в Туреччині. За ці кошти, що у свій час виділялися для проведення гібридної війни, також на пошук та консервування тут своїх агентів. Завдання кремля і того ж Суркова було створити не одну п'яту колону в Україні, а більше десятка різних п'ятих колон".

Нагдаємо, 11 квітня Ілля Пономарьов написав, що у Москві затримали ідеолога путінізму, автора "концепції Новоросії" Владислава Суркова