Через важкі умови війська РФ на кордоні України скоро потрібно буде перемістити, - західні експерти

Про це пише The Guardian з посиланням на заяви західних експертів і чиновників.



На їхню думку, російські війська, які зосереджені біля кордонів України, можуть залишатися на позиціях лише кілька днів, перш ніж їх доведеться відправити назад на сусідні бази. У протилежному разі існує ризик значного погіршення їхньої спроможності.



Це означає, що для Володимира Путіна залишається все менше часу, щоб використати їх для повномасштабного вторгнення в Україну - або відправити їх назад у місцевості на півдні чи заході Росії, тобто на десятки чи навіть сотні кілометрів далі від українського кордону.



Такі передові позиції, часто з поганим захистом від холоду, можна утримувати лише на короткий період. У соціальних мережах з'являються свідчення про погані умови, в які потрапили російські солдати біля кордону.



Військовий аналітик Роб Лі прокоментував публікації, де близько 100 солдатів таборували - точніше, лежали - на залізничній станції приблизно за 20 км від кордону України, без пайків та змушені купувати собі їжу.



Російські війська, які базуються в Білорусі, в лісах поблизу міста Хойники, за 50 км від кордону з Україною, один місцевий житель описав як людей, які "багато п’ють і продають багато свого дизельного палива", що свідчить про відсутність дисципліни, незважаючи на загострення політичної напруженості.



За оцінками західної розвідки, приблизно третина загальної кількості російських збройних сил зараз "тактично розгорнута" на передових позиціях, "готова до операцій".



21 лютого один високопоставлений чиновник сказав, що вважає, що Росія зможе зберегти ці війська на своїх передових позиціях лише "лічені дні". Цей висновок підтримують незалежні експерти.



"У них буде невеликий період для розвідки та роздумів, що робить і що планує Захід. Вони оцінять наші відповіді. І якщо ці відповіді не будуть достатньо сильними чи достатньо переконливими, то наступним етапом буде більше інцидентів на фактичному українському кордоні", - заявив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.



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