Через відновлення авіасполучення з РФ: у МАУ назвали причину затримки рейсів з України в Туреччину
Затримка рейсів з Київа до Анталії авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) була спричинена відновленням авіасполучення Туреччини та РФ, а також сезонним збільшенням кількості рейсів
Про це повідомила пресслужба МАУ.
Згідно з повідомленням, вимушені затримки чартерних рейсів до Анталії з вильотом за розкладом в ніч на 1 липня 2021 року обумовлені різким сезонним збільшенням кількості рейсів, а також відновленням авіасполучення Туреччини із РФ, що спричинило суттєве ускладнення слотрегулювання. У зв'язку з цим авіаційний регулятор Туреччини не зміг забезпечити обробку запитів з виконання польотів завчасно.
Зазначається, що такі затримки торкнулися чартерних рефсів Київ-Анталія, Харків-Анталія та Львів-Анталія.
"Авіаперевізник та авіаційний регулятор Туреччини роблять усе можливе для оперативного відновлення чартерного авіасполучення МАУ з Анталією протягом дня", - наголосили в пресслужбі.
У компанії запевнили, що наразі авіаперевізник надає усю необхідну допомогу пасажирам затриманих рейсів. Зокрема, усіх, хто мав відлетіти з Києва, Харкова та Львова забезпечно гарячим та холодним харчуванням. Пасажирів, які чекали на повернення до Києва на вказаних рейсах з Туреччини частково перевезено до готелів, забезпечено харчуванням та буде організовано трансфер під новий час вильоту.
- Нагадаємо, вночі 1 липня в аеропорту "Бориспіль" затримали п'ять рейсів з Києва до турецької Анталії через відсутність дозволу.
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