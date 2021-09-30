Через високі ціни на газ ситуація зі стартом опалювального сезону в Києві близька до критичної, - Кличко

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.



"Технічно ми готові. Але є інші виклики, які роблять ситуацію близькою до критичної: високі ціни на газ, перекладені на місцеве самоврядування тарифи, відсутність законодавчої бази для забезпечення роботи теплопостачальних компаній. Асоціація міст України та я як її очільник запропонували центральній владі конкретні рішення, що дозволять вчасно розпочати постачання тепла та гарячої води населенню", - цитує пресслужба слова Кличка.



Мер нагадав, що звертався до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, аби уряд зафіксував ціну природного газу для бюджетних установ до кінця опалювального сезону на рівні 11,2 грн/куб.м замість ринкових 35 грн.



Крім того, за його вимогою, НАК "Нафтогаз України" повинен вилучити дискримінаційні норми на постачання газу. Місцевим бюджетам компенсувати різницю в тарифах минулих років та встановити таку компенсацію на майбутнє. Це дозволить зберегти тарифи на тепло та гарячу воду для населення на рівні минулого опалювального сезону.

Нагадаємо, раніше Кличко заявив, що уряд має зафіксувати ціну на газ для бюджетних установ на рівні 11,2 грн/куб.м та погасити різницю в тарифах місцевим бюджетам.