Через високі ціни на газ ситуація зі стартом опалювального сезону в Києві близька до критичної, - Кличко
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що, попри технічну готовність, ситуація зі стартом опалювального сезону в Києві близька до критичної через високі ціни на газ
Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.
"Технічно ми готові. Але є інші виклики, які роблять ситуацію близькою до критичної: високі ціни на газ, перекладені на місцеве самоврядування тарифи, відсутність законодавчої бази для забезпечення роботи теплопостачальних компаній. Асоціація міст України та я як її очільник запропонували центральній владі конкретні рішення, що дозволять вчасно розпочати постачання тепла та гарячої води населенню", - цитує пресслужба слова Кличка.
Мер нагадав, що звертався до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, аби уряд зафіксував ціну природного газу для бюджетних установ до кінця опалювального сезону на рівні 11,2 грн/куб.м замість ринкових 35 грн.
Крім того, за його вимогою, НАК "Нафтогаз України" повинен вилучити дискримінаційні норми на постачання газу. Місцевим бюджетам компенсувати різницю в тарифах минулих років та встановити таку компенсацію на майбутнє. Це дозволить зберегти тарифи на тепло та гарячу воду для населення на рівні минулого опалювального сезону.
- Нагадаємо, раніше Кличко заявив, що уряд має зафіксувати ціну на газ для бюджетних установ на рівні 11,2 грн/куб.м та погасити різницю в тарифах місцевим бюджетам.
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