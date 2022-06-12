Через війну Росія може втратити не лише свій вплив у світі, а й власні території, - економічний експерт Ус
Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус вважає, що після війни в Україні Росія може втратити не лише свій вплив у світі, а й власні території
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Україні потрібно пристосовуватись до тих реалій, які ми маємо. Економіка країни має працювати. Дійсно, ми маємо дірку в бюджеті, але вона більш-менш закривається нашими партнерами. Україна отримує фінансову допомогу від певних країн. Це не план відбудови України, однак є суттєвою допомогою нашій країні. Україні також слід налагоджувати співпрацю з МВФ. Оскільки багато країн говорять про те, що будуть допомагати Україні, якщо ми будемо співпрацювати з МВФ. Адже саме МВФ завжди було найкращим у світі кредитно-рейтинговим агентством", - пояснив Ус.
Ус додав, що МВФ було створено після Другої світової війни для того, щоб не допустити подібних війн в майбутньому. За його словами, зараз для МВФ стоїть завдання, щоб якомога швидше відновити ситуацію в світі, порушену РФ.
"Зараз для МВФ дуже важливо відновити ситуацію, яку порушила Росія. Потрібно відновити ситуацію у світі, щоб ми змогли нормально існувати в постросійський період. Оскільки, хоч від Росії лунає інша риторика, щось мені підказує, що війна закінчиться тим, що Росія втратить не тільки свій вплив у світі, а й власні території. Я не кажу про українські території, які вони окупували. Я говорю про, наприклад, Курильські острови. Тому вже зараз потрібно думати, яким буде цей світ без Росії", - додав Ус.
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