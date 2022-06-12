Про це Кіссінджер написав у колонці для The Sunday Times.

"Нині питання у тому, як закінчити цю війну. Після її завершення необхідно знайти місце для України, а також для Росії, якщо ми не хочемо, щоб Росія стала форпостом Китаю в Європі", - написав Кіссінджер.

Він додав, що США входять в епоху протистояння з Китаєм, тому західним політикам слід відмовитися від ілюзій щодо можливої ​​"вестернізації" КНР.

"Я не вірю, що світове домінування - це китайська концепція, але це може статися, коли вони стануть настільки потужними. І це не в наших інтересах", - переконаний Кіссінджер.

Водночас він заявив, що відсутність серйозного діалогу між Вашингтоном та Пекіном викликає глибоке занепокоєння.

"Інші країни захочуть скористатися цим суперництвом у своїх цілях, не розуміючи його унікальних аспектів. Тому ми вступаємо у дуже тяжкий період", - підсумував Кіссінджер.

99-річний Генрі Кіссінджер був державним секретарем США у 1973 - 1977 роках.

1 червня професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг заявив, що Генрі Кіссінджер не є агентом Кремля, а досі дотримується політики 1970-х років, коли США йшли на поступки Радянському Союзу.

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