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Ексдержсекретар США Кіссінджер закликав Захід "знайти місце" для Росії після війни з Україною

12 червня, 2022 неділя
12:22
Світ Генрі Кіссінджер

Колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер заявив, що Захід має знайти місце для Росії навіть після її війни проти України, аби Москва не стала сателітом Китаю

Про це Кіссінджер написав у колонці для The Sunday Times

"Нині питання у тому, як закінчити цю війну. Після її завершення необхідно знайти місце для України, а також для Росії, якщо ми не хочемо, щоб Росія стала форпостом Китаю в Європі", - написав Кіссінджер. 

Він додав, що США входять в епоху протистояння з Китаєм, тому західним політикам слід відмовитися від ілюзій щодо можливої ​​"вестернізації" КНР.

"Я не вірю, що світове домінування - це китайська концепція, але це може статися, коли вони стануть настільки потужними. І це не в наших інтересах", - переконаний Кіссінджер. 

Водночас він заявив, що відсутність серйозного діалогу між Вашингтоном та Пекіном викликає глибоке занепокоєння.

"Інші країни захочуть скористатися цим суперництвом у своїх цілях, не розуміючи його унікальних аспектів. Тому ми вступаємо у дуже тяжкий період", - підсумував Кіссінджер. 

99-річний Генрі Кіссінджер був державним секретарем США у 1973 - 1977 роках. 

  • 1 червня професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг заявив, що Генрі Кіссінджер не є агентом Кремля, а досі дотримується політики 1970-х років, коли США йшли на поступки Радянському Союзу. 

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