Ексдержсекретар США Кіссінджер закликав Захід "знайти місце" для Росії після війни з Україною
Колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер заявив, що Захід має знайти місце для Росії навіть після її війни проти України, аби Москва не стала сателітом Китаю
Про це Кіссінджер написав у колонці для The Sunday Times.
"Нині питання у тому, як закінчити цю війну. Після її завершення необхідно знайти місце для України, а також для Росії, якщо ми не хочемо, щоб Росія стала форпостом Китаю в Європі", - написав Кіссінджер.
Він додав, що США входять в епоху протистояння з Китаєм, тому західним політикам слід відмовитися від ілюзій щодо можливої "вестернізації" КНР.
"Я не вірю, що світове домінування - це китайська концепція, але це може статися, коли вони стануть настільки потужними. І це не в наших інтересах", - переконаний Кіссінджер.
Водночас він заявив, що відсутність серйозного діалогу між Вашингтоном та Пекіном викликає глибоке занепокоєння.
"Інші країни захочуть скористатися цим суперництвом у своїх цілях, не розуміючи його унікальних аспектів. Тому ми вступаємо у дуже тяжкий період", - підсумував Кіссінджер.
99-річний Генрі Кіссінджер був державним секретарем США у 1973 - 1977 роках.
- 1 червня професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг заявив, що Генрі Кіссінджер не є агентом Кремля, а досі дотримується політики 1970-х років, коли США йшли на поступки Радянському Союзу.
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