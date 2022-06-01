Кіссінджер - корисний ідіот Кремля, - професор Айзенберг

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



Айзенберг зазначив, що путінське лобі працює і до того ж у США є достатньо корисних ідіотів, які працюють на Кремль та висловлюють відповідні точки зору. Також професор прокоментував виступ Генрі Кісінджера під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, у якому він заявив, що Україна має поступитися Росії частиною території.



"Щодо Кіссінджера, якщо ми подивимося історію 70-х років, коли він був у першій адміністрації Ніксона, радником з національної безпеки й у другій адміністрації Ніксона, а потім в адміністрації Форда, державним секретарем, то цей період складався з того, що США йшли на нескінчені поступки СРСР. Це була так звана політика розрядки, яка призводила ні до чого, крім того, що Радянський Союз продовжував свою експансію всюди, де тільки міг – це була така політика Кіссінджера" – зауважив Ігор Айзенберг.



Також професор додав, що після своєї відставки Кіссінджер працював з Дмитром Саймсом, про якого ходили чутки, що він давній кремлівський агент з часів своєї еміграції до США.



"Тобто я не хочу сказати, що Кіссінджер – це агент Кремля чи отримав від Кремля гроші. Я думаю, що скоріше у такому випадку, він корисний ідіот Кремля, тому що його вислови свідчать про дотримування тої політики 70-х років, коли треба було з Радянським Союзом дружити й бути у мирі. Відповідно, СРСР дозволяли те, чого він хотів. Я думаю, що так Кіссінджер розміркував тоді, і цих думок дотримується і тепер"- підсумував професор Нью-Йоркського університету.

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