Сьогоднішній Давос показує, що глобалізація у класичному сенсі добігає кінця, - дипломат Клімкін

Про це він розповів в етері Еспресо.



"Все те, що зараз відбувається та обговорюється у Давосі, насправді про те, що залежність країн один від одного, ланцюжки постачання ресурсів - все це вбачали як взаємопов'язані речі, а тепер значною мірою іде у минуле. Це дуже чітко видно не тільки по політичних заявах, а й по висловлюваннях бізнесових лідерів"- зауважив ексміністр закордонних справ.



Дипломат привів до прикладу одну з ідей, яку Байдена привіз в Азію, і вона дає можливість повністю переглянути ланцюжки критичних постачань. Ми теж маємо те саме робити, розуміючи, що у нас коротке плече до Європи, що ми реально знаходимося на шовковому шляху, відповідно, нам потрібно скористатися своїми плюсами. І це можливо тільки, коли в Україні будуть безпека і передбачуваність.



"Але сьогоднішній Давос підтверджує, що глобалізація у класичному сенсі добігає кінця. А от, що буде далі, експерти та політики над цим багато працюють і сперечаються, бо ніхто не знає, як буде виглядати майбутнє. Всі звикли, що світ глобальний, а зараз виникають реваншистські країни або ті, які хочуть створити собі сфери впливу. Це означає, що світ у найближчі 10 років докорінно зміниться, до того ми маємо бути готовими. Українці найперші готові до цієї реальності. У сьогоднішньому Давосі до нас повинні дослуховуватися на 100%" – зазначив Клімкін.



Павло Клімкін додав, що ми багато про це говорили, а нас слухали хтось у піввуха, а хтось намагався щось зробити, але не зміг, то тепер хай навчаються на своїх помилках.