"Не було такої звички – брати до уваги Україну". Зеленський розповів про виступ у Давосі

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у щоденному відеозверненні до співвітчизників, у якому розповів про виступ на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

"Не було такої звички – брати до уваги Україну... А чому? Не тому, що всі ці люди, хто сумнівався, однаково помилялися, коли оцінювали потенціал нашої держави. А тому, що багато хто з них і оцінювати не починав. Багатьом з них просто не хотілося брати до уваги Україну. Не було такої звички – брати до уваги Україну. Хоча в них є звичка брати до уваги Росію. Причому й тоді, коли для цього немає об'єктивних підстав", - сказав Зеленський.

"Хоч би що робила російська держава, знаходиться хтось, хто каже: давайте врахуємо її інтереси, - продовжив президент. - Цьогоріч у Давосі це знову прозвучало. Попри тисячі російських ракет, які вдарили по Україні. Попри десятки тисяч убитих українців. Попри Бучу й Маріуполь тощо. Попри зруйновані міста. І попри побудовані російською державою "фільтраційні табори", у яких убивають, катують, ґвалтують і принижують, як на конвеєрі. Росія зробила це все у Європі".

Зеленський згадав виступ на Форумі Генрі Кіссинджера, у якому американський політик закликав "віддати Росії шматок України".

"Таке враження, що в пана Кіссинджера на календарі не 2022 рік, а 1938-й, і він думав, що говорить з аудиторією не в Давосі, а в тодішньому Мюнхені", - прокоментував ці заяви Володимир Зеленський.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб у світі з'явилася стійка звичка – брати до уваги Україну. Щоб інтереси українців не перекривалися інтересами тих, хто поспішає на чергове побачення до диктатора", - підсумував президент.

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