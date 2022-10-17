Через війну в Україні ще 70 млн людей можуть зіштовхнутися з голодом і недоїданням

Про це повідомляє держсекретар США Ентоні Блінкен, передає "Голос Америки".

За його словами, на початку 2022 року понад 190 млн осіб опинилися в умовах гострої продовольчої нестабільності.

"Війна в Україні може додати до них ще 70 млн людей. Мільйони стикаються з голодом і недоїданням", - заявив він.

Блінкен зазначив, що комбінований вплив глобальної пандемії, зростання тиску кліматичної кризи, високі ціни на енергоносії та добрива, а також збройні конфлікти, "включаючи жорстоку агресивну війну Росії проти України", порушили виробничі ланцюги та ланцюги постачання і призвели до різкого зниження продовольчої безпеки світу, особливо для найбільш уразливих верств населення.

Через загострення глобальної продовольчої кризи, яке спричинили Росія війною проти України, 323 мільйони людей опинилися на межі голоду.

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