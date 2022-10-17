Через війну в Україні ще 70 млн людей можуть зіштовхнутися з голодом і недоїданням
Війна в Україні може збільшити на 70 млн кількість людей, які стикаються з голодом і недоїданням
Про це повідомляє держсекретар США Ентоні Блінкен, передає "Голос Америки".
За його словами, на початку 2022 року понад 190 млн осіб опинилися в умовах гострої продовольчої нестабільності.
"Війна в Україні може додати до них ще 70 млн людей. Мільйони стикаються з голодом і недоїданням", - заявив він.
Блінкен зазначив, що комбінований вплив глобальної пандемії, зростання тиску кліматичної кризи, високі ціни на енергоносії та добрива, а також збройні конфлікти, "включаючи жорстоку агресивну війну Росії проти України", порушили виробничі ланцюги та ланцюги постачання і призвели до різкого зниження продовольчої безпеки світу, особливо для найбільш уразливих верств населення.
- Через загострення глобальної продовольчої кризи, яке спричинили Росія війною проти України, 323 мільйони людей опинилися на межі голоду.
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