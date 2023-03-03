Про це Суспільному розказав т.в.о начальника Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич.

"Там наразі немає можливості проводити роботи у зв’язку з постійними обстрілами. Для того, щоб там розбирати завали, потрібно спецтехніку заводити. Можливості такої немає, оскільки близько до лінії фронту. І як тільки починається рух — починаються обстріли. Поки що завали не розбирали", — сказав він.

РФ завдала удару по Дворічній 23 лютого, влучила в будівлю селищної ради.