Через ворожі обстріли рятувальники на Харківщині тиждень не можуть дістати з-під завалів тіла двох загиблих жінок
У Дворічній Харківської області тіла двох жінок, які загинули під завалами 23 лютого, неможливо дістати через перманентні ворожі обстріли
Про це Суспільному розказав т.в.о начальника Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич.
"Там наразі немає можливості проводити роботи у зв’язку з постійними обстрілами. Для того, щоб там розбирати завали, потрібно спецтехніку заводити. Можливості такої немає, оскільки близько до лінії фронту. І як тільки починається рух — починаються обстріли. Поки що завали не розбирали", — сказав він.
РФ завдала удару по Дворічній 23 лютого, влучила в будівлю селищної ради.
- Уранці 17 лютого російська армія також обстріляла Дворічну Харківської області. Внаслідок прямого попадання снаряду в житловий будинок загинув чоловік.
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