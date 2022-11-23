Через ворожі обстріли затримується низка потягів Укрзалізниці. Перелік
У середу, 23 листопада, через ворожі обстріли затримується низка потягів Укрзалізниці
Про це повідомляє Укрзалізниця.
Через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури поїзди Укрзалізниці рухаються із затримками. Станом на 16:00 12 рейсів затримуються на годину або більше:
- №87/86 Ковель - Запоріжжя (затримка 1 год. 30 хв.)
- №749/750 Київ - Ужгород (затримка 1 год. 16 хв.)
- №17/18 Харків - Ужгород (затримка 1 год. 13 хв.)
- №235/236 Одеса - Чернівці (затримка 1 год. 13 хв.)
- №25/26 Одеса - Рахів (затримка 1 год. 10 хв.)
- №61/62 Харків - Одеса (затримка 1 год. 10 хв.)
- №5/6 Запоріжжя - Рахів (затримка 1 год. 10 хв.)
- Відень - Київ (затримка 1 год 8 хв)
- №750/749 Ужгород - Київ (затримка 1 год. 8 хв.)
- №715/716 Київ - Перемишль (затримка 1 год. 2 хв.)
- №701/702 Вінниця - Чернігів (затримка 1 год. 2 хв.)
- №31/32 Перемишль - Запоріжжя (затримка 1 год).
В Укрзалізниці додали, що роблять усе можливе, щоб скоротити відставання поїздів від графіка та просять пасажирів поставитись із розумінням до ситуації й уважно слідкувати за повідомленнями на офіційних каналах залізниці.
Раніше Укрзалізниця повідомила, що потяги затримаються через знеструмлення окремих ділянок, спричинене російськими обстрілами. Так, із затримкою відправляються потяги з Києва, Дніпра, Миколаєва, а також із Харківської, Сумської, Львівської та Вінницької областей.
Згодом там додали, що знеструмлені вокзали Укрзалізниці переходять на резервне живлення. Першими відновили залізничні вокзали в Києві, Харкові та Вінниці. На цих вокзалах розгорнули укриття та пункти безпечного очікування. Там пасажири можуть продовжувати висадку та посадку через підземні переходи.
У столиці тимчасово було призупинено рух кільцевої електрички, проте вже о 15:43 повідомили, що її роботу поновили.
- Після чергового удару по об'єктах енергетики 23 листопада по всій Україні місто Хмельницький повністю залишилося без електроенергії. На Львівщині ракети влучили по електропідстанції, три райони залишилися без електроенергії. Перебої з електроенергією фіксують у всіх областях на Заході України.
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