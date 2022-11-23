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Головна війна з Росією Через ворожі обстріли затримується низка потягів Укрзалізниці. Перелік
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Через ворожі обстріли затримується низка потягів Укрзалізниці. Перелік

23 листопада, 2022 середа
16:42
війна з Росією Укрзалізниця потяг

У середу, 23 листопада, через ворожі обстріли затримується низка потягів Укрзалізниці

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури поїзди Укрзалізниці рухаються із затримками. Станом на 16:00 12 рейсів затримуються на годину або більше:

  • №87/86 Ковель - Запоріжжя (затримка 1 год. 30 хв.)
  • №749/750 Київ - Ужгород (затримка 1 год. 16 хв.)
  • №17/18 Харків - Ужгород (затримка 1 год. 13 хв.)
  • №235/236 Одеса - Чернівці (затримка 1 год. 13 хв.)
  • №25/26 Одеса - Рахів (затримка 1 год. 10 хв.)
  • №61/62 Харків - Одеса (затримка 1 год. 10 хв.)
  • №5/6 Запоріжжя - Рахів (затримка 1 год. 10 хв.)
  • Відень - Київ (затримка 1 год 8 хв)
  • №750/749 Ужгород - Київ (затримка 1 год. 8 хв.)
  • №715/716 Київ - Перемишль (затримка 1 год. 2 хв.)
  • №701/702 Вінниця - Чернігів (затримка 1 год. 2 хв.)
  • №31/32 Перемишль - Запоріжжя (затримка 1 год).

В Укрзалізниці додали, що роблять усе можливе, щоб скоротити відставання поїздів від графіка та просять пасажирів поставитись із розумінням до ситуації й уважно слідкувати за повідомленнями на офіційних каналах залізниці.

Раніше Укрзалізниця повідомила, що потяги затримаються через знеструмлення окремих ділянок, спричинене російськими обстрілами. Так, із затримкою відправляються потяги з Києва, Дніпра, Миколаєва, а також із Харківської, Сумської, Львівської та Вінницької областей.

Згодом там додали, що знеструмлені вокзали Укрзалізниці переходять на резервне живлення. Першими відновили залізничні вокзали в Києві, Харкові та Вінниці. На цих вокзалах розгорнули укриття та пункти безпечного очікування. Там пасажири можуть продовжувати висадку та посадку через підземні переходи. 

У столиці тимчасово було призупинено рух кільцевої електрички, проте вже о 15:43 повідомили, що її роботу поновили.

  • Після чергового удару по об'єктах енергетики 23 листопада по всій Україні місто Хмельницький повністю залишилося без електроенергії. На Львівщині ракети влучили по електропідстанції, три райони залишилися без електроенергії. Перебої з електроенергією фіксують у всіх областях на Заході України. 

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