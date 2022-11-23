Через ворожі обстріли затримується низка потягів Укрзалізниці. Перелік

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури поїзди Укрзалізниці рухаються із затримками. Станом на 16:00 12 рейсів затримуються на годину або більше:

№87/86 Ковель - Запоріжжя (затримка 1 год. 30 хв.)

№749/750 Київ - Ужгород (затримка 1 год. 16 хв.)

№17/18 Харків - Ужгород (затримка 1 год. 13 хв.)

№235/236 Одеса - Чернівці (затримка 1 год. 13 хв.)

№25/26 Одеса - Рахів (затримка 1 год. 10 хв.)

№61/62 Харків - Одеса (затримка 1 год. 10 хв.)

№5/6 Запоріжжя - Рахів (затримка 1 год. 10 хв.)

Відень - Київ (затримка 1 год 8 хв)

№750/749 Ужгород - Київ (затримка 1 год. 8 хв.)

№715/716 Київ - Перемишль (затримка 1 год. 2 хв.)

№701/702 Вінниця - Чернігів (затримка 1 год. 2 хв.)

№31/32 Перемишль - Запоріжжя (затримка 1 год).

В Укрзалізниці додали, що роблять усе можливе, щоб скоротити відставання поїздів від графіка та просять пасажирів поставитись із розумінням до ситуації й уважно слідкувати за повідомленнями на офіційних каналах залізниці.

Раніше Укрзалізниця повідомила, що потяги затримаються через знеструмлення окремих ділянок, спричинене російськими обстрілами. Так, із затримкою відправляються потяги з Києва, Дніпра, Миколаєва, а також із Харківської, Сумської, Львівської та Вінницької областей.

Згодом там додали, що знеструмлені вокзали Укрзалізниці переходять на резервне живлення. Першими відновили залізничні вокзали в Києві, Харкові та Вінниці. На цих вокзалах розгорнули укриття та пункти безпечного очікування. Там пасажири можуть продовжувати висадку та посадку через підземні переходи.

У столиці тимчасово було призупинено рух кільцевої електрички, проте вже о 15:43 повідомили, що її роботу поновили.

Після чергового удару по об'єктах енергетики 23 листопада по всій Україні місто Хмельницький повністю залишилося без електроенергії. На Львівщині ракети влучили по електропідстанції, три райони залишилися без електроенергії. Перебої з електроенергією фіксують у всіх областях на Заході України.

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