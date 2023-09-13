Через ворожі обстріли знеструмлено частину споживачів у 6 областях України

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"У Донецькій області через ворожі обстріли вимикалося п’ять ліній 35 кВ та п’ять підстанцій 35 кВ, що призвело до зникнення світла майже у 8 тисяч абонентів у 17 населених пунктах", - ідеться у повідомленні.

У відомстві уточнили, що частину абонентів уже заживили, ремонтні роботи тривають, енергетики працюють під постійною загрозою нових обстрілів.

На Харківщині через обстріл була знеструмлена повітряна лінія 110 кВ, внаслідок чого без електропостачання залишилися 9 тисяч споживачів.

Ще близько 3 тисяч споживачів за добу були знеструмлені через обстріли у Запорізькій, Херсонській, Сумській та Чернігівській областях. Бригади енергетиків стають до роботи після дозволу військових, зазначили у відомстві.

Споживання та генерація

"У вівторок, 12 вересня, вечірній максимум споживання був на 2% вище, ніж у понеділок 11 вересня", - розповіли в Укренерго.

Генерація станом на середу повністю покриває потреби споживачів, однак ремонтна кампанія на енергооб'єктах триває.

Імпорт та експорт

"Сьогодні є імпорт електроенергії зі Словаччини та Молдову. Загальний обсяг 525 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 144 МВт", - розповіли в Укренерго.

"Експорт сьогодні здійснюється у Словаччину та Молдову. Загальний обсяг 4 260 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 392 МВт", - додали там.

Що відомо про підготовку до нового опалювального сезону

12 серпня в Міненерго повідомили, що планові ремонти на енергетичних об'єктах України йдуть за графіком, однак найгірша ситуація з підготовкою до нового опалювального сезону спостерігається у прикордонних із Росією областях, а також на прифронтових територіях.

13 серпня очільник уряду Денис Шмигаль казав, що Україна формує багаторівневий захист енергетичних об'єктів.

18 серпня стало відомо, що навколо Трипільської та Зміївської ТЕС, які входять до складу Центренерго, зводять захисні споруди.

13 вересня в Укренерго уточнили, що при підготовці до нового опалювального сезону та можливих нових обстрілів енергетичної інфраструктури Україна розраховує не тільки на засоби ППО, а й зводить певні інженерні укріплення.