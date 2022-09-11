Через збройну агресію РФ в Україні 747 дітей отримали поранення різного ступеню тяжкості
Станом на ранок 11 вересня більше ніж 1130 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
"За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 383 дитини загинули та понад 747 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - пишуть прокурори.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 390, Харківській - 209, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46, Дніпропетровській - 26.
Також в Генпрокуратурі додали, що 10 вересня внаслідок обстрілу ворогом с. Соловйово Ясинуватського району Донецкої області поранено 10-річного хлопчика.
Крім цього, через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2480 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.
- Нагадаємо, унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинули 383 дитини
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