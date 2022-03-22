Чернігів залишився без електроенергії та водопостачання, – голова ОВА

Про це повідомляє голова Черганівської ОВА В'ячеслав Чаус.





Через обстріли російських окупантів жителі Чернігова знову залишилися без електроенергії. Також знеструмлена помпова станція, тому у місті немає водопостачання.

Наразі працюють аварійні комунальні служби для відновлення комунікацій.

Нагадаємо, боєць ТрО Чернігова заявив, що на місто залишилась одна лікарня, решта – зруйновані.

Додамо, Резніков розповідав, що ворог вже не мріє захопити Київ, захлинувся на Чернігівщині та Сумщині, отримує болючих ударів під Харковом.