Перемога Путіна підтверджувала право Китаю на врегулювання питання Тайваню і новий світовий порядок. Розгром якого зазнали російські війська та унікальна єдність Заходу в питаннях санкцій шокували Китай. Ні перше, ні друге не здавалось можливим. Російська армія виглядала дуже потужно і не могла програти, а Захід надмірно залежав від російських енергоносіїв, щоб від них відмовитись.

Сі розуміє, що внаслідок розгрому РФ там відбудеться революція, Путін втратить владу, і скоріше за все нова влада буде прозахідна, тому китайський вплив на Росію буде зменшено

Однак, Путін не просто не досяг успіху — йому загрожує повний розгром. Цього Китай допустити не може, і це є перша червона лінія Китаю. Річ у тому, що в ситуації Росії Китай побачив своє майбутнє, і тому йому треба зараз вплинути на ситуацію. Сі розуміє, що внаслідок розгрому РФ там відбудеться революція, Путін втратить владу, і скоріше за все нова влада буде прозахідна, тому китайський вплив на Росію буде зменшено. Саме тому він поспішив продемонструвати підтримку Путіну і висловив впевненість про його переобрання.

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З іншого боку, Китай розуміє, що Путін вже не може перемогти в цьому конфлікті. Тому Сі готовий не дати Путіну програти, але не може допомогти йому перемогти. Саме в цьому і є суть мирного плану Китаю — заморозити ситуацію. Що це означає для нас? Станом на зараз Сі просто відправив сигнал світові, що не дасть розгромити Путіна. На разі не йдеться про якусь військову допомогу. І причина в другій червоній лінії.

Китай розуміє, що Путін вже не може перемогти в цьому конфлікті. Тому Сі готовий не дати Путіну програти, але не може допомогти йому перемогти. Саме в цьому і є суть мирного плану Китаю — заморозити ситуацію

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Друга червона лінія Китаю не допустити передчасного конфлікту з Заходом. Сі на прикладі РФ мав змогу переконатись, що надіятись на залежність Заходу від енергоресурсів чи в випадку Китаю на залежність від китайської продукції — марна. Він не готовий до нової Холодної війни, в якій Росія для нього буде більше тягарем, чим допомогою. Дешеві російські ресурси втрачають цінність, якщо Захід накладе на Китай санкції.

Моє бачення ситуації наступне — все вирішить наш контрнаступ. Якщо він буде успішним, але не розгромним, то Китай буде вимагати мирних переговорів під загрозою свого втручання в конфлікт. Але якщо ситуація буде прямувати до розгрому, який включає повернення Криму, то Китай візьме активну участь в підтримці хирлявої російської армії.

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Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист