Чи потрібно виймати з розеток прилади під час відключення світла: у ДСНС відповіли

Про це інформує ДСНС України.

На питання чи потрібно витягувати електроприлади з розеток під час відключень світла - рятувальники відповідають: "Звісно, адже надмірна кількість під’єднаних до мережі приладів може спричинити стрибок напруги під час відновлення електроенергії".

Аби вберегти техніку та уникнути пожежі вдома ДСНС рекомендує дотримуватися правил.

Зокрема необхідно відключати від мережі всі енерговитратні прилади: бойлер, духову шафу, електрообігрівач, пральну машину, чайник та електроплиту. Перевірте, чи вимкнені вимикачі світла в кімнатах.

Якщо йдете з дому, то вимикайте світло у квартирі чи приватному будинку через щиток. Не намагайтеся самостійно відновити електропостачання.

Після того, як включили світло підключайте енергомісткі прилади поетапно та лише через пів години після відновлення електропостачання.

"Якщо у вас є бізнес - не використовуйте вуличне підсвічування фасадів і вітрин", - просять в пресслужбі.

8 грудня в Мінреінтеграції України наголосили, що часті перепади напруги після відновлення електропостачання можуть стати причиною виходу з ладу побутової техніки, не виключено також її загоряння та як не втратити гроші, якщо вимкнули електроенергію при користуванні банкоматом або терміналом.

Також У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіли, як зберігати продукти в холодильнику, коли відключають електроенергію. Крім того, засновниця проєкту про українську гастрономічну культуру Олена Брайченко розповіла про рецепти наших прабабусь, які вміли зберігати продукти місяцями, не маючи холодильників.

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