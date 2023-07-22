Цікаво, чи розуміють у середовищі МПвУ, що їхній вєлікій гаспадін Гундяєв їхню структуру вже "злив"?

На Москві настільки звиклися з думкою, що все завжди вирішує лише влада, що інших варіантів існування Церкви просто не уявляють. Тому, реконструюючи думки в голові Гундяєва, абсолютно логічно передбачати, що там картинка про Україну виглядає так.

Якщо (а для нас — коли, однак для Гундяєва це все ж "якщо") Путін програє у війні та не завоює Україну — структура МП тут все одно розвалиться і він її втратить. "Бо влада проти", - так бачить це Гундяєв.

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А на випадок окупації структура МПвУ все одно має бути окупантами профільтрована і зачищена. Ніяких "відтінків сірого" - довіру матимуть лише рафіновані москволюби в дусі Луки Коваленка та Антонія Паканича.

Через це те, що насправді завтра чи за місяць станеться з Онуфрієм і його юрисдикцією — мало цікавить Гундяєва. Бо він їх вже списав. Тепер вони — лише дрова для вогнища пропаганди. І чим більше скандалу Гундяєв здатен буде генерувати, "захищаючи єдність РПЦ" - тим, на його погляд, краще для його планів.

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От і цікаво — чи розуміють ті єпископи, клірики та активісти МПвУ, які зараз показово намагаються бути хоча б на словах українськими патріотами, залишаючись тихцем у ярмі Моспатріархії, що вони Гундяєву і Ко навіть більш ненависні, ніж "раскольнікі"? - як самаряни були більш огидні юдеям, ніж язичники. Чи розуміють вони, що зараз захищають структуру, яка їх, коли б змогла перемогти, — буде тероризувати так, як Сталін - "старих більшовиків"?

Чи там "какблагаславітє" остаточно витіснило навіть інстинкт самозбереження?

Джерело

Про автора. Євстратій Зоря, архієрей Православної церкви України, архієпископ Чернігівський і Ніжинський, речник Священного Синоду, заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ

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